Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Kindergarten

Schwalmtal-Amern (ots)

In der Nacht von Freitag, 08.11. , bis Samstag, 09.11 ,08.00 Uhr , brachen Unbekannte in einen Kindergarten im Ortsteil "Schier" ein. Die Unbekannten hebelten eine Kellertüre und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Ein in einer Wand eingelassener Tresor wurde aufgehebelt ; ein in diesem befindlicher Geldbetrag in unbekannter Höhe wurde entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Viersen unter 02162-377/0.

