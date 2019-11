Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Nettetal (ots)

Am 08.11.2019, zwischen 16:30 Uhr und 20:15 Uhr, hebelten bislang unbekannte Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf dem Erlenbruch in Breyell auf und gelangten so ins Haus. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen. /sm (1345)

