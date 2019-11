Polizei Hagen

POL-HA: Polizei kontrolliert alkoholisierten Fahrradfahrer

Hagen (ots)

Am Sonntag, 03. November, fiel der Polizei im Rahmen einer Streifenfahrt gegen 06 Uhr ein Radfahrer auf, der deutliche Schlangenlinien fuhr. Da der Mann dabei auch immer wieder in den Gegenverkehr geriet, hielten die Beamten den 50-Jährigen in der Altenhagener Straße an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Polizei begleitete den Mann zu seiner Wohnanschrift, damit dieser sein E-Bike sicher abstellen konnte. Anschließend kam er für eine Blutuntersuchung mit zur Wache. Dort stellte sich zudem heraus, dass der Hagener Drogen konsumiert hatte. Ihm wurde das Führen von Fahrzeugen bis zum Abbau aller berauschender Mittel untersagt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell