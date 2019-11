Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung durch Graffiti an PKW

Hagen (ots)

Am Freitag, den 01.11.2019, in der Zeit von 03.00 Uhr bis 12.30 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter an der Mauerstraße in Wehringhausen die Motorhaube eines PKW. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Eine Strafanzeige wurde erstattet.

Hinweise bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell