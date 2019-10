Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch auf der Frankfurter Straße

Hagen (ots)

Am Dienstag verließ ein 20-jähriger Hagener gegen 18.00 Uhr seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Frankfurter Straße. Als der junge Mann heute (Donnerstag) um 01.00 Uhr zurückkehrte, erlebte er eine böse Überraschung. Bislang unbekannte Täter hatten in der Zwischenzeit die Wohnungstür aufgebrochen. Sie durchwühlten alle Räume und ließen eine Sony PlayStation 4, ein MacBook Air sowie einen vierstelligen Geldbetrag mitgehen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell