Polizei Hagen

POL-HA: Schweineköpfe vor Moscheebaustelle in Schwelm abgelegt

Hagen (ots)

Am Dienstagabend, 17:40 Uhr, erhielt die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises einen Einsatz zu der Baustelle eines Moscheeneubaus in der Hattinger Straße in Schwelm. Unbekannte Täter hatten eine Plastiktüte mit zwei Schweineköpfen und einer Schweinepfote an der Baustelle deponiert. Bauarbeiter hatten die Tüte bereits am Morgen gefunden, den Fund jedoch zunächst abgedeckt. Der Staatsschutz der Hagener Polizei übernahm die Spurensicherung sowie die Ermittlungen. Die Kriminalbeamten stellten die Tüte samt Inhalt sicher. Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises verstärkte die Präsenz an der Baustelle. Die Polizei Hagen bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell