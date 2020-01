Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl- Unter Drogeneinfluss am Steuer

Kehl (ots)

Den Ausgang des Neujahrstages hatte sich ein französischer Fahrzeugführer am Mittwochabend sicherlich anders vorgestellt. Als er gegen 19 Uhr mit seinem Renault die Straßburger Straße passierte, wurde er durch aufmerksame Beamte des Polizeireviers Kehl einer Kontrolle unterzogen. Aufgrund verschiedener Auffälligkeiten bemerkten die Ermittler rasch, dass der 21- Jährige unter dem Einfluss von Cannabis stand. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus musste er auch seinen Fahrzeugschlüssel abgeben. Außerdem ergeht nun eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft in Offenburg. /hs

