Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach- Unfall im Begegnungsverkehr

Mühlenbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro kam es am Mittwochnachmittag auf der Straße Dietental in der Nähe einer Gruppenunterkunft. Offenbar war der talwärts fahrende Toyota- Lenker nicht weit genug auf der rechten Fahrbahnseite, weshalb es zur Streifkollision mit einem entgegenkommenden Opel- Fahrer kam. Zu Verletzten kam es durch den Unfall glücklicherweise nicht, allerdings musste für den Opel ein Abschleppdienst verständigt werden. /hs

