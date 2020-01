Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Endstation auf den Schienen

Kehl (ots)

Vier junge Franzosen aus dem Raum Montbeliard verbrachten die Silvesternacht in Kehl. Als sie am Morgen des Neujahrtages die Heimreise antreten wollten, haben sie sich im dichten Nebel verfahren und gerieten ins Hafengebiet. Vermutlich aufgrund mangelnder Ortskenntnis und schlechter Sicht fuhren sie auf der Hafenstraße in einer scharfen Kurve geradeaus und landeten mit ihrem Renault Megane auf den Gleisen der Hafenbahn. Dabei hatten sie noch Glück im Unglück, denn es hat nicht viel gefehlt, dann wären sie jenseits der Schienen ins Hafenbecken gestürzt. Keiner der vier betrunkenen Franzosen wollte das Auto gefahren haben. Die Polizei Kehl hat die Ermittlungen aufgenommen. /CBR

