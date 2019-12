Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Einbeck (ots)

Am Freitag, 27.12.2019, 14:15 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz an der Grimsehlstraße in Einbeck ein Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von ca. 1800,- Euro entstand. Ein 78jähriger Einbecker setzte mit seinem Pkw zurück, um einem anderen Verkehrsteilnehmer die Zufahrt zum Parkplatz zu ermöglichen. Hierbei übersah er den Pkw einer 67jährigen Einwohnerin Mechernichs. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Der Unfallverursacher würde gebührenpflichtig verwarnt.

