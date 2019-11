POL-PPKO: Pressemeldung für das Stadtgebiet Koblenz vom 10.11.2019

Polizeipräsidium Koblenz

Aufgebrochener Briefkasten in Koblenz - Kesselheim. Zeugen gesucht.

Am Samstag, 09.11.2019, gegen 05.30, Uhr wurde durch eine aufmerksame Zeitungsausträgerin ein aufgebrochener Briefkasten der Deutschen Post in Koblenz Kesselheim, Am Aachener Hof Höhe Hausnummer 4, festgestellt. Auf dem Boden unter dem Briefkasten wurden drei Briefumschläge aufgefunden. Diese waren zum Teilaufgerissen und angebrannt. Ob weiter Briefe entwendet wurden, konnte nicht festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion 2 bittet mögliche Zeugen, sich unter 0261-1032911 zu melden.

Versuchter Einbruch in einen Fahrradhersteller - 4 Tatverdächtige festgenommen

Am Samstag, 09.11.2019, gegen 02.00 Uhr, meldete eine Sicherheitsfirma einen Einbruch bei einem Fahrradhersteller im Koblenzer Rauental. Die sofort eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion 1 konnten 5 Tatverdächtige festnehmen. Diese hatten bereits mehrere Fahrradrahmen zum Abtransport bereitgelegt. Die 5 Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

