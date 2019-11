Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Torkelnd in der Fahrerkabine: LKW-Fahrer mit fast 2 Promille am Steuer

Ein aufmerksamer Autofahrer meldete der Polizei gegen 01:00 Uhr einen nicht beleuchteten LKW, der ihm im Gewerbegebiet Koblenz entgegenkam.

Die Beamten trafen den LKW samt Fahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes an. Der Fahrer wurde kontrolliert und beim Suchen seiner Unterlagen torkelte er in der Kabine herum. Dabei fiel er mehrmals in die Schlafkoje des LKW. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über ein Promille. Daraufhin wurden sein Führerschein und der LKW-Schlüssel sichergestellt und die Trunkenheitsfahrt somit beendet.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

