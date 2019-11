Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Handtasche geraubt und geflüchtet...

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 05.11.2019, um 08:18 Uhr kam es in Koblenz in der Bahnhofstraße zu einem Handtaschenraub für dessen Aufklärung die Polizei um Hilfe bittet.

Zu der Zeit befand sich eine 60-jährige Frau am Mitarbeitereingang der dortigen Sparkasse, als sich unbemerkt von hinten ein bisher unbekannter Mann näherte und ihr die Handtasche entriss.

Sofort flüchtete er zu Fuß, entnahm die Geldbörse und warf die Handtasche weg.

Der Täter ist ca. 1,80 Meter groß, schlank und trug schwarze Kleidung mit einer weißen Aufschrift.

Hinweise zur Tat oder zum Täter bitte an die 0261 103-2690.

