Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Minderjährige Ladendiebinnen auf frischer Tat ertappt

Koblenz (ots)

Am Abend des 07.11.beobachtete der Ladendieb eines Bekleidungsgeschäftes in der Koblenzer Innenstadt zwei Mädchen dabei, wie sie mit vier Kleidungsstücken in der Umkleidekabine verschwanden, aber nur mit zwei wieder herauskamen. Er stellte die 13- und 14-jährigen Mädchen zur Rede. In einer Tasche fand er eine Jeanshose, in der anderen einen Pullover, von denen die Etiketten entfernt waren. Diese hatten die beiden Minderjährigen im Saum des Kabinenvorhangs versteckt. Die Beiden wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben und ein Strafverfahren ist eingeleitet.

