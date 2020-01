Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Polizeipräsidium Offenburg - Einsatzbilanz Silvester 2019

Offenburg (ots)

Zum Jahreswechsel waren Feuerwehr, DRK und Polizei wieder im Dauereinsatz. Beim Führungs- und Lagezentrum der Polizei gingen in der Silvesternacht nahezu 300 Notrufe ein; in knapp 250 Fällen mussten Streifenfahrzeuge zum Ereignisort ausrücken. Besonders nach Mitternacht wurden diverse Brände von Mülltonnen gemeldet, die von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnten. Bei zwei Mülltonnenbränden entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro: in Lahr fing ein neben einer brennenden Mülltonne geparkter Pkw Feuer; in Bühlertal brannte eine in einer Garage abgestellte Mülltonne, in welcher abgebranntes Feuerwerk entsorgt worden war. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung wurden bei der Polizei nicht angezeigt; die Anzeigen im Zusammenhang mit Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit lagen im einstelligen Bereich. Alkoholbedingte, schwere Verkehrsunfälle waren nicht zu verzeichnen. Resümee: ein insgesamt friedlicher Verlauf der Silvesterfeierlichkeiten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg.

