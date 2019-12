Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Brand in Mehrfamilienhaus

Kehl (ots)

Am Silvesternachmittag brach in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Marlen ein Brand aus. Die Ursache für das Feuer in einem als Abstellraum genutzten Zimmer ist unklar. Das Feuer suchte sich seinen Weg durch die Dachisolierung in die unzugängliche Dachspitze. Die Feuerwehr musste teilweise Decken aufsägen und Ziegel abdecken, um an die Glutnester zu kommen. Glücklicherweise wurden keine Bewohner verletzt. Durch Feuer und Löscharbeiten wurde das Dreifamilienhaus unbewohnbar. Sieben Personen finden zunächst Unterkunft bei Verwandten. Für sie wird auf längere Sicht durch die Gemeinde für Wohnraum gesorgt. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge dürfte sich der Gebäudeschaden auf rund 150.000 Euro belaufen. /CBR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell