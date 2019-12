Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Radfahrer gegen Auto

Kehl (ots)

Ein schwerverletzter Radfahrer und Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Silvesternachmittag auf der L75 bei Kehl zugetragen hat. Ein 68-jähriger Radfahrer befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Auenheim in Richtung Birkenhof. An der Kreuzung mit der L75 übersah er einen von links kommenden Ford Escort. Der vorfahrtsberechtigte, 84-jährige Ford-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß frontal mit dem Radfahrer zusammen. Der Radler wurde auf die Motorhaube des Ford aufgeladen, prallte gegen dessen Windschutzscheibe und wurde schließlich auf die Straße geschleudert. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste ins Klinikum Offenburg eingeliefert werden. Sein Carbon-Mountainbike erlitt Totalschaden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Ford-Fahrer und seine Ehefrau wurden nicht verletzt. /CBR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell