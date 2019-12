Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Versuchter Diebstahl

Unbekannte manipulieren an Auspuffrohr

Kevelaer (ots)

Zwischen Montag, 15:45 Uhr, und Dienstag (3. Dezember 2019), 07:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter offenbar, den Katalysator eines grauen Renault Escape zu stehlen, der auf einem Parkplatz Am Schenken abgestellt war. Die Fahrzeugbesitzerin hörte bei der anschließenden Fahrt merkwürdige Geräusche - vermutlich, weil das nur noch unzureichend befestigte Auspuffrohr auf den Asphalt schlug. In einer Werkstatt stellte man dann fest, dass das Auspuffrohr fast gänzlich durchtrennt war. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell