Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Leergutdiebstahl

Offenburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter vom Firmengelände eines Getränkehandels An der Acher in Ottenhöfen 30 PET-Sprudelkisten entwendet. Das Firmengelände ist für jedermann frei zugänglich. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 100 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ottenhöfen beobachtet haben, setzen sich mit dem Polizeirevier Achern unter T. 07841 7066-0, in Verbindung.

