Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Alkoholisierter Radfahrer (19.05.2020)

Singen (ots)

Beamte des Polizeireviers Singen kontrollierten am Dienstag gegen 17.15 Uhr in der Straße "Inselwiese" einen 51-jährigen Fahrradfahrer, der zuvor auffallend nah am Streifenwagen vorbeigefahren und augenscheinlich nicht in der Lage war, den Abstand richtig einschätzen zu können. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,5 Promille, weshalb die Polizisten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe veranlassten und die Weiterfahrt untersagten.

