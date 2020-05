Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer stürzt allein beteiligt und verletzt sich schwer (19.05.2020)

Bräunlingen (ots)

Ein 23-jähriger Radfahrer war gestern Abend gegen 23 Uhr auf dem Radweg neben der Dögginger Straße unterwegs. Der Mann fuhr von Bräunlingen in Richtung Döggingen und kam in einer leichten S-Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er gegen einen Stein und kam zu Fall, wobei er sich an der Schulter verletzte. Der Rettungsdienst brachte den Rennradfahrer in eine Klinik. An seinem Rad entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell