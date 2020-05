Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer (27.05.2020)

Tuttlingen (ots)

Versorgungsbedürftige Verletzungen zog sich am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr der 60-jährige Lenker eines E-Bikes bei einem Verkehrsunfall zu. Der Fahrradfahrer fuhr vom Freizeitgelände Umläufle her auf dem Sängersteg über die Donau. Nachdem er den Sängersteg überfahren hatte, verlor er auf dem entlang der Weimarstraße verlaufenden Gehweg die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er erlitt eine Kopfverletzung und eine Fraktur im Schulterbereich. Einen Fahrradhelm hatte er nicht getragen. Am E-Bike wurde kein wesentlicher Schaden festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell