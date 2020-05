Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Wohnungseinbruch scheitert 8./9.5.20

Rottweil (ots)

Eine stabile Haustüre vereitelte offenbar den Einbruch in ein Wohnhaus in der Schramberger Straße am letzten Wochenende. Der Hausbesitzer stellte am Samstag mehrere Beschädigungen auf Höhe des Türschlosses und mehrere Holzabsplitterungen auf dem Boden fest. Möglicherweise versuchte aufgrund der Spurenlage ein Unbekannter mit einem Hebelwerkzeug die Tür zu öffnen, was aber misslang. Am Türrahmen und an der Haustüre entstand dennoch ein Schaden von rund 300 Euro.

