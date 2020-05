Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Zu schnell in die Ausfahrt 10.5.20, 10 Uhr

Rottweil (ots)

Zu flott ist am Sonntagmorgen eine Autofahrerin auf der Ausleitung der B14 bei Bühlingen unterwegs gewesen. Die 57-Jährige hinter dem Steuer des Volvo verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet deswegen in den Grünstreifen. Dort beschädigte sie einen Leitpfosten und einen Stationierungspfeiler. Als als Grund für das Schleudermanöver vermutete die Frau eine glitschige Fahrbahn aufgrund der Feuchtigkeit und dem angesammelten Blütenstaub. Den Schaden am Volvo schätzt die Polizei auf 2.000 Euro, den Schaden an den Verkehrseinrichtungen auf 100 Euro.

