Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Vermeintlicher Trunkenheitsfahrer ohne Fahrerlaubnis leistet Widerstand

Donaueschingen (ots)

Alkoholisiert, ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschten Kennzeichen ist ein vermeintlicher Fahrzeugführer am frühen Sonntagmorgen in der Friedhofstraße durch die Polizei angetroffen worden. Durch einen Zeugenhinweis wurde bekannt, dass gegen 00:30 Uhr im Bereich des Friedhofs ein Pkw ohne Kennzeichen mitten auf der Straße abgestellt war. Der vermeintliche Fahrer sei im Anschluss mit Kennzeichen unter dem Arm zum Fahrzeug zurückgekehrt und habe sich auf den Fahrersitz gesetzt, wo er eine Flasche Bier konsumierte. Gegenüber dem Zeugen gab er an, dass sein Pkw defekt sei. Beim Eintreffen der Polizei konnte der 47-jährige vermeintliche Fahrer des Pkw vor Ort angetroffen werden. Im Rahmen der durchgeführten Polizeikontrolle zeigte sich der deutlich alkoholisierte Mann sofort aggressiv und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten auf das Übelste. Bei der Überprüfung der Kennzeichen konnte schnell festgestellt werden, dass diese offensichtlich gefälscht waren. Im Rahmen des Personentransports zur Dienststelle leiste der 47-Jährige Widerstand und versuchte sich durch Tritte gegen die Beamten zu befreien, außerdem spuckte er in den Streifenwagen. Ein Polizeibeamter wurde durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt. Beim Beschuldigten wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft die ärztliche Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war der Pkw nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und der 47-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Fahrzeug wurde außerdem ein weiteres gefälschtes Kennzeichenpaar aufgefunden. Die verbleibende Nacht musste der Betrunkene in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Donaueschingen verbringen.

