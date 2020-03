Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Erreichbarkeit der PI Bitburg am 17.März 2020

Bitburg (ots)

Aufgrund von Arbeiten an der Telefonanlage der Polizei Bitburg am 17.März 2020 in der Zeit von 00:00 Uhr bis circa 08:00 Uhr bitten wir die Bürger aus diesem Bereich sich bei polizeilichen Anliegen an folgende Telefonnummer zu wenden: 0651 9779-7979 . Der Notruf bleibt hiervon unberührt und funktioniert wie gewohnt.

Wir informieren Sie, wenn die Störung behoben ist und die Polizei Bitburg wieder unter ihrer gewohnten Telefonnummer zu erreichen ist.

