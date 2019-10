Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall auf Eichstedtstraße

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Zwei PKW sind am Donnerstagmorgen, 31. Oktober, gegen 9.20 Uhr, im Kreuzungsbereich Eichstedtstraße/ Ludwig-van-Beethoven-Straße zusammengestoßen. Eine 59-jährige Opel-Fahrerin fuhr auf der Ludwig-van-Beethoven-Straße in Richtung Wernerstraße und wollte den Kreuzungsbereich überqueren. Dabei kollidierte sie mit einem 21-jährigen VW-Fahrer, der auf der Eichstedtstraße in Richtung Warendorfer Straße unterwegs war. Der 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf zirka 2500 Euro geschätzt. Die Eichstedtstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.(lt)

