POL-KA: (PF) Pforzheim - Spritztour ohne Führerschein kommt 19-Jährigen teuer zu stehen

Karlsruhe (ots) - Ein 19-Jähriger fuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach einer zirka ein Kilometer langen Spritztour einen in der Holzgartenstraße geparkten Pkw an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahm der 19-Jährige den Opel eines Bekannten unerlaubt in Betrieb und raste in Richtung Heliosklinik davon. Nach ungefähr 500 Metern wendete er und fuhr erneut mit erhöhter Geschwindigkeit zurück. Beim Einfahren in die Untere Augasse schätzte er vermutlich die Geschwindigkeit falsch ein und kollidierte mit einem dort geparkten BMW. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Der Beschuldigte fuhr anschließend den Unfallwagen in die unweit vom Unfallort entfernte Parklücke, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die wenig später vor Ort eintreffende Polizei konnte den Unfallverursacher festnehmen und stellte fest, dass er unter Alkoholeinwirkung stand und nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Sebastian Kreuter, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: sebastian.kreuter@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell