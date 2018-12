POL-ANK: Hochsitz abgebrannt - Zeuge gesucht

Benz (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, kam es zum Brand eines Hochsitzes, der zwischen Alt Sallenthin und Benz an einem Radweg nahe der K35 stand. Die Kanzel brannte völlig ab. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 400 Euro. Zur Brandbekämpfung kam die Feuerwehr aus Benz mit zwei Löschwagen und neun Kameraden zum Einsatz. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen Mann, der in der Nähe des Hochsitzes mit einem rosa- bis pinkfarbenen Fahrrad unterwegs war. Das Rad hatte eine sehr geschwungene Doppelstange. Die Polizei hofft, dass sich der Mann als möglicher Zeuge bei der Polizei in Heringsdorf meldet. Telefon: (038378) 2790.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Axel Falkenberg

Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell