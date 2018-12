Anklam (ots) - Dank eines Hinweises, wonach am Montag, kurz nach 04:00 Uhr, ein Gebüsch in der Breiten Straße brennen soll, konnte eine Polizeistreife das Feuer in Höhe der Hausnummer 8, verursacht durch ein brennendes Stück Pressepappe (ähnlich Größe Holzscheit), feststellen und mittels Feuerlöscher schnell löschen. Ob hier eine fahrlässige oder gar vorsätzliche Brandstiftung vorliegt, bleibt zu ermitteln. Dabei ist die Polizei auch auf mögliche Zeugen, die am frühen Montagmorgen in der Breiten Straße unterwegs waren, angewiesen. Telefon: (03971) 251 224.

