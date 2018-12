POL-ANK: Diebe stehlen Pflastersteine und Kompletträder auf der Insel Usedom

Heringsdorf (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag haben bislang unbekannte Täter mehrere Pflastersteine in Kölpinsee entwendet. Der Schaden beläuft sich auf wenige Euro. Doch damit nicht genug. Im selben Zeitraum wurde in Ückeritz ein PKW Mercedes-Benz mithilfe von Pflastersteinen aufgebockt und es wurden die vier Kompletträder abmontiert sowie entwendet. Der Schaden beträgt hierbei ca. 6.000 Euro. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden und wird durch die Kriminalpolizei geprüft.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

