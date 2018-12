POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L 26 bei Kemnitz

Wolgast (ots) - Am Donnerstagmittag kam es auf der Landesstraße 26 zwischen Kemnitz und Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhren ein 72-jähriger Fahrer eines VW Touran und ein 59-jähriger Fahrer eines VW Tiguan von Greifswald in Richtung Kemnitz. Der 72-Jährige hielt an einer Grundstücksein- und ausfahrt an, um abzubiegen. Dies wurde durch den 59-Jährigen zu spät bemerkt, woraufhin er auf den wartenden PKW VW Touran auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der 72-Jährige mit seinem PKW VW Touran in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem PKW Skoda, welcher durch eine 30-Jährige geführt und in Richtung Greifswald unterwegs war. In der weiteren Folge wurde der PKW Skoda von der Fahrbahn geschleudert und kam auf dem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Die 30-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 37.300 Euro. Zur Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die L 26 für ungefähr eine Stunde komplett gesperrt.

