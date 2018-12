POL-ANK: Hund schlägt Einbrecher in die Flucht

Heringsdorf (ots) - Am Mittwochmorgen haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in Korswandt einzubrechen. Nach ersten Informationen der Polizei hat das darin wohnende Ehepaar geschlafen, als die Täter in das Gebäude eindringen wollten. Das Ehepaar wurde durch die Geräusche und ihren lautstark bellenden Hund geweckt. Vermutlich war dies auch der Grund, weshalb die Täter erfolglos flüchteten. Am Morgen stellte das Ehepaar die Einbruchspuren fest und informierte die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971/251-3040/-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell