POL-ANK: Brand auf Weidehof war Brandstiftung

Wolgast/Groß Ernsthof (ots) - Im Zuge der Ermittlungen zu der Ursache des Brandes auf dem Gelände des Weidehofs bei Groß Ernsthof am 08. Dezember 2018, 00:46 Uhr, (PM ots vom 08.12.2019, 04:29) stellte der Brandursachenermittler eine vorsätzliche Brandstiftung fest.

Am Tatort konnte die Polizei Spuren sichern. Eine Spur lässt den Schluss zu, dass der bislang unbekannte Täter mit einem Fahrrad unterwegs war. Vielleicht gibt es Zeugen, die am Samstag, zwischen 00:15 Uhr und 00:50 Uhr, in der Nähe des Weidehofs bzw. zwischen Groß Ernsthof und Wolgast einen Fahrradfahrer gesehen haben und zweckdienliche Angaben machen können. Telefon: (03836) 252 224 oder 100.

