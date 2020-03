Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Ralingen

Ralingen bei Trier (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen am Donnerstag, 12. März 2020, zwischen 7 Uhr - 17:20 Uhr in Ralingen, In der Acht, in ein Einfamilienhaus ein, in Abwesenheit der Bewohner. Nachdem sich die Täter Zugang zu dem Anwesen durch Aufhebeln der hinterm Haus gelegenen Terrassentüre verschafft hatten, durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Sie verließen das Anwesen hiernach mit diversen Wertgegenständen. Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0651/9779 2290 zu melden.

