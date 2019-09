Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Firma - Täter brechen Getränkeautomat auf

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Mühlgraben 28.09.2019, 12.00 Uhr - 30.09.2019, 05.00 Uhr

In den Aufenthaltsraum einer Firma in der Straße Mühlgraben sind Unbekannte am Wochenende eingebrochen. Die genauere Tatzeit liegt zwischen Samstagmittag 12.00 Uhr und Montagmorgen 05.00 Uhr. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand verschafften sich die Täter durch gewaltsames Öffnen über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Hier suchen sie den Aufenthaltsraum der Mitarbeiter auf, öffnen mit brachialer Gewalt einen Getränkeautomaten und entnehmen die darin befindliche Geldkassette mit unbekanntem geldwerten Inhalt. Anscheinend waren sie mit der Beute unzufrieden, denn sie ziehen von dort aufgestellten Kühlschränken die Stecker ab und öffnen die Türen der Geräte. Ob und was sie hier eventuell herausgenommen und ebenfalls erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder Tathergang geben können, sich beiden Beamten auf der Polizeiwache am Ludgerihof zu melden. Rufnummer 05351/521-0.

