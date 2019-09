Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 18.09.2019, 14:30 Uhr Mit Rad gegen Autotür

Landau (ots)

Ein 19-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Queichheimer Hauptstraße in Richtung Offenbach. Als er an einem rechts geparkten Sprinter vorbeifuhr, öffnete der 51-jährige Fahrer in diesem Moment die Fahrertür und der Radfahrer fuhr dagegen. Er stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell