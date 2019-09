Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eigentümer einer Aluminiumleiter gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Im Stadtgebiet Bad Bergzabern ereigneten sich Anfang September, wie bereits berichtet, mehrere Einbrüche. Im Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Kurtalstraße, wurde von den bislang unbekannten Tätern, eine Alu-Leiter benutzt. Diese Alu-Leiter wurde vermutlich an anderer Stelle entwendet und konnte bislang noch nicht zugeordnet werden. Wo wird seit Ende August, Anfang September eine Alu-Leiter vermisst? Der Eigentümer soll sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung setzen.

