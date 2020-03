Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Tipps zur Verhinderung von Taschendiebstählen

Trier (ots)

Seit Ende Februar 2020 registriert die Polizei im Bereich Wittlich, Daun und Gerolstein vermehrt Taschendiebstähle in und vor Supermärkten und Geschäften. Bisher nahmen die Polizeidienststellen dort knapp zehn Strafanzeigen entgegen. Die Täter griffen hierbei unbemerkt in die Jacken- oder Einkaufstaschen der meist abgelenkten Opfer und entwendeten Geldbörsen und Wertgegenstände. Hierbei war es egal, ob diese Taschen verschlossen oder unverschlossen waren. Die Geschädigten bemerkten das Fehlen ihrer Wertsachen zumeist erst an der Kasse beim Bezahlen. In vielen Fällen handelte es sich bei den Opfern um ältere Menschen, die arglos ihrem Einkauf nachkamen. Zurzeit gehen die Ermittler nicht davon aus, dass es Tatzusammenhänge gibt, prüfen dies jedoch in allen Fällen. Damit Sie nicht Opfer eines Taschendiebstahls werden, empfehlen wir: - Tragen Sie ihre Wertsachen möglichst in der Jackeninnentasche oder Taschen vorne am Körper, in ihrem Blickfeld - Seien Sie beim Einkauf aufmerksam auf Ihre näheres Umfeld - Werden Sie hellhörig, wenn Ihnen unbekannte Personen "auf die Pelle rücken" aus nicht nachvollziehbaren Gründen oder sogar anrempeln. - In den Einkaufswagen sollten nur ihre Einkäufe

Weitere hilfreiche Tipps hierzu finden Sie auch unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ Reden Sie hierüber auch mit ihren älteren Verwandten und Freunden, passen Sie gegenseitig auf sich auf, um es den Langfingern so schwer wie möglich zu machen an Ihr hart erarbeitetes Geld zu kommen. Bitte melden Sie sich sofort bei der nächsten Polizeidienststelle, falls Sie Zeuge eines solchen Vorfalls geworden sind oder verdächtige Personen sehen.

