Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte Täter zerkratzen PKW

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittag des 11.03.2020 wurde zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Struthstraße ein silberfarbener Opel durch bislang unbekannte Täter zerkratzt. Die Polizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können direkt an Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610.

