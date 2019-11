Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Dachdecker unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am 19.11.2019, gegen 12:00 Uhr, boten zwei unbekannte Männer einer 90-Jährigen an, das Dach ihres Hauses in der Weimarer Straße für 50 Euro zu reparieren, da sie neben dem Schornstein einen Schaden gesehen hatten. Dieses Angebot nahm die Seniorin an und bat beide Männer in ihr Haus. Während sie sich mit dem einen unter dem Dach am Schornstein aufhielt, sagte der andere Mann, er gehe in den Keller, um den Schornsteinschacht zu säubern. Als die beiden Männer weggegangen waren, musste die 90-Jährige feststellen, dass Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen worden war sowie mehrere tausend Euro Bargeld. Die beiden unbekannten Männer waren etwa 40 Jahre alt und circa 1,75 m groß. Der eine war schlank, der andere korpulent. Sie hatten einen Eimer mit Werkzeug dabei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

