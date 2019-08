Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus Handtasche (23/2208)

Speyer (ots)

10.08.2019, 11:00 Uhr

Bereits am Samstag, 10.08.2019 gegen 11 Uhr kam es in der Maximilianstraße Speyer zu einem Diebstahl aus einer um die Schulter getragenen Handtasche einer 55jährigen Frau aus Speyer. Diese wurde in der Fußgängerzone von zwei ihr unbekannten Personen angerempelt. Es soll sich dabei um eine weibliche, ca. 40jährige und eine männliche, ca. 25-30jährige Person gehandelt haben. Die Geschädigte stellte danach fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand. Da sich ihr Geldbeutel und ihr Schlüsselbund weiterhin in der Handtasche befanden, machte sich die Angerempelte jedoch zunächst keine weiteren Gedanken. Erst als sie am 22.08. ihr Fahrzeug zur Inspektion anmelden wollte, bemerkte sie das Fehlen ihres Dokumentenmäppchens mit Führerschein, Fahrzeugschein und 50EUR Bargeld, welches sich zur Tatzeit in ihrer Handtasche befunden hat. Derzeit liegen der Polizei keinerlei Täterhinweise vor. Zeugenhinweise werden unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen genommen.

