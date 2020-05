Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen) Sachbeschädigung

Orsingen-Nenzingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung welche am Samstagabend in der Friedhofstraße im Ortsteil Nenzingen durch bislang unbekannte Täter begangen wurde. Gegen 22:55 Uhr wurde dem Polizeirevier Stockach durch einen Zeugen mitgeteilt, dass ein Außenspiegel an einem geparkten Pkw abgetreten wurde. Bei der Überprüfung konnte der linke Außenspiegel eines Opel völlig zerstört aufgefunden werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten durch die Polizei mehrere verdächtige Personen festgestellt werden, ein Tatnachweis war jedoch zunächst nicht möglich. Zeugen der Tat oder Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben, werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

