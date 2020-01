Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim) Schwere Brandstiftung an einem Wohngebäude (23.01.2020)

Bubsheim / Heuberg (ots)

Ein Brand an einem Wohngebäude an der Einmündung der Gartenstraße in die Filzstraße wurde der Polizei am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr mitgeteilt. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bubsheim mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren aus Gosheim und aus Böttingen wurde der an der Hausfassade des betroffenen Einfamilienhauses entstandene Brand schnell gelöscht. Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen stellten am Brandort fest, dass an der Fassade des Gebäudes mehrere dort abgestellte Müllbehältnisse niedergebrannt waren. Dank der frühzeitigen Brandentdeckung durch einen Passanten konnte ein Übergreifen des Feuers auf das bewohnte Gebäude verhindert werden. Gleichwohl wurden die Fassade und ein Balkon des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Bewohner des Gebäudes wurden durch den Brandentdecker auf die Gefahr aufmerksam gemacht und verließen rechtzeitig das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Da davon auszugehen ist, dass die Müllbehältnisse in Brand gesetzt wurden, übernahm der Kriminaldauerdienst aus Singen am Hohentwiel am Tatort die Ermittlungen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung ein. Personen, die im Zusammenhang mit diesem Brand verdächtige Wahrnehmungen machten und der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell