Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach, Schönberg - Ausgaloppiert

Seelbach (ots)

Beamte des Polizeireviers Lahr haben sich am ersten Weihnachtsfeiertag nach der Meldung über ein freilaufendes Pferd unweit der B 415 auf den Weg in Richtung Schönberg gemacht. Nach einer kurzen Suche konnte der freiheitsliebende Vierbeiner kurz vor 12:30 Uhr von den Polizisten gesichtet werden. Mit frischem Gras erhaschten sich die staatlichen Helfer das Vertrauen des Ausreißers und konnte ihn so mühelos in den Stall zurückführen. Zufrieden und vom Weidegras gesättigt gesellte sich der Galopper nach Aufforderung des hinzugeeilten Landwirts zurück zu seinen Sinnesgenossen in die Pferdebox.



