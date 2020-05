Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Tuttlingen

Konstanz (ots)

(Spaichingen) Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes

Am Freitag gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Willy-Brandt-Straße in Spaichingen ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 5-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Der 60-jährige Fahrer eines Transportes beabsichtigte am Straßenrand einzuparken und erfasste hierbei mit dem rechten Vorderreifen das 5-jährige Mädchen, welches am Straßenrand mit einer Freundin spielte. Hierdurch wurde das Kind schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhaus verbracht werden.

(Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 16:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in Tuttlingen ein ordnungsgemäß geparkter Audi Q3 durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Hierdurch entstand im Bereich der Fahrertüre eine Eindellung. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2´000 Euro gekümmert zu haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461/941-0 erbeten.

(Rietheim-Weilheim) Einbruch in Tankstelle

Am Samstag in der Zeit zwischen 02:45 Uhr und 03:00 Uhr wurde ein Einbruch in die TOTAL Tankstelle in der Straße Langes Gewand in Rietheim-Weilheim verübt. Die bisher unbekannte Täterschaft fuhr mit einem weißen Kastenwagen rückwärts in die geschlossene Glastür der Tankstelle und beschädigte diese stark. Anschließend drangen die Täter in den Verkaufsraum ein, befestigten mehrere Seile an dem dortigen Geldautomaten und rissen diesen aus der Verankerung. In der Folge verluden sie den Geldautomaten in den Transporter und flüchteten in unbekannte Richtung. Vermutlich dürfte es sich bei dem Transporter um einen weißen Fiat Ducato gehandelt haben, welcher mit 4 Personen besetzt war. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tankstelle gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461/941-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Thomas Pecher, KHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell