Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Diebstahl von Bienenvölkern (05.05.2020 - 08.05.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Donnerstagnachmittag in den Gewannen Neckartal-Taugstein und Weihertal-Öschle insgesamt vier Bienenvölker in deren Bienenkästen und weiteres Zubehör im finanziellen Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige, benutzte Transportfahrzeuge oder den Verbleib der Bienenkästen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz am Neckar, Tel. 07454 92746, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell