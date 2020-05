Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto zerkratzt (06.05.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Ein unbekannter Täter zerkratzte am Mittwoch zwischen 14.45 Uhr und 15.40 Uhr die gesamte Seite eines schwarzen BMW X3, der auf dem Parkplatz in der Wittmannstalstraße abgestellt war. Der Besitzer hatte sein Auto dort geparkt und ging knapp eine Stunde zum Nordic Walken. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim, Tel. 07726 / 93948-0, in Verbindung zu setzen.

