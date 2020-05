Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200508-3: Kradfahrer verletzte sich schwer - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beim Anfahren gab er eigenen Angaben zu viel Gas und verlor die Kontrolle über das Krad.

Zwei befreundete Kradfahrer (67/69) fuhren am Donnerstag (07. Mai) um 10:20 Uhr hintereinander in Glessen auf der Straße "Am Wierichskamp" in Richtung Hohe Straße. An der Einmündung zur Hohe Straße bremsten beide verkehrsbedingt ihre Kräder bis zum Stillstand ab. Beim Anfahren gab der hinterherfahrende 69-Jährige eigenen Angaben zu viel Gas, fuhr auf den Gehweg und stieß dort gegen den Mast eines Verkehrszeichens.

Durch den Aufprall und den Sturz erlitt der 69-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Uniklinik. Am Krad und am Verkehrszeichen entstanden Sachschäden. (bm)

