POL-LB: Ludwigsburg: 42-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Am Mittwoch meldete sich gegen 14:00 Uhr ein Busfahrer und teilte der Polizei mit, dass er mit seinem Linienbus an der Haltestelle "Weimarerstraße" in Ludwigsburg steht und ein Fahrgast sich auffällig verhalten würde. Nach Angaben des Zeugen würde die Person schreien und auf ein Ansprechen nicht reagieren. Als die verständigten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, hatte sich die Person bereits in Richtung Talallee entfernt. Dort trafen die Beamten dann auf den 42-Jährigen. Der Mann redete unverständlich, gestikulierte und machte seltsame Geräusche. Als der 42-Jährige plötzlich um sich trat, wurde er von den Beamten zunächst am Streifenwagen fixiert. Während der Untersuchung in einem hinzugezogenen Rettungswagen begann der Mann sich dann unvermittelt und heftig gegen die Behandlung zu wehren und bespuckte die Einsatzkräfte. Der 42-Jährige wurde unter polizeilicher Begleitung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte die Behandlung nur unter Hinzuziehung weiterer Polizeibeamter fortgeführt werden. Im Anschluss wurde der 42-Jährige, der sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmesituation befand, im Krankenhaus in der psychiatrischen Abteilung aufgenommen.

